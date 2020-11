Aston Martin Aktie: Erneut gescheitert?

Eigentlich startete die Aston Martin Aktie in diese Handelswoche vielversprechend. So konnte der Kurs bis zur Wochenmitte um starke 27 Prozent zulegen. Doch nun scheint die Luft raus zu sein. Am Donnerstag verlor die Aktie rund 10 Prozent.

Indes befindet sich die Aktie charttechnisch in einer hart umkämpften Zone. So notiert der Kurs in der Nähe eines Widerstandsbereichs (~0,85 EUR). Diesen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung