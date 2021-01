Aston Martin Aktie: Diese Marke muss genommen werden!

Die Bullen der Aston Martin Aktie machen weiter Druck. So klopften sie erst kürzlich abermals an die Marke von rund 20,00 Euro an. Und genau hier liegt auch der Bereich, der genommen werden muss. Insgesamt sieht es sehr gut dafür aus. Denn die 200-Tagelinie ist bullisch und es zeichnet sich eine steigende Dreiecks-Formation ab.

