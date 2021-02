Aston Martin Aktie: An BYD-Gerücht ist wohl nichts dran!

Die Aktie von Aston Martin hatte am Mittwoch auf ihrem Weg nach oben eine kleine Pause eingelegt: Nachdem die Papiere des britischen Autobauers in den Tagen zuvor deutlich an Wert zugelegt hatten, innerhalb von einer Woche ging es von 21 auf 26 Euro, war die Aston Martin-Aktie bis zum Abend wieder auf 24,30 Euro zurückgefallen. Den Donnerstag eröffneten die Papiere wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



