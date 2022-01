Aston Martin Aktie: Abwarten

Am 14.01.2022, 23:34 Uhr notiert die Aktie Aston Martin Lagonda Global an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 1420 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Automobilhersteller".

Unser Analystenteam hat Aston Martin Lagonda Global auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Aston Martin Lagonda Global mit einer Rendite von -26,67 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,43 Prozent. Auch hier liegt Aston Martin Lagonda Global mit 40,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aston Martin Lagonda Global führt bei einem Niveau von 42,33 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,6 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die Aston Martin Lagonda Global sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Aston Martin Lagonda Global-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Aston Martin Lagonda Global. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 2133,33 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 50,23 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1420 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".