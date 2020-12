Aston Martin Aktie – 200-Tage-Linie erreicht!

Die grundsätzliche Stimmung scheint sich weiter aufzuhellen für die Aston Martin-Aktie. Rücksetzer wurden in den vergangenen Handelstagen aufgefangen! Gerade zum Wochenschluss konnte die Aston Martin-Aktie nochmals zulegen. Mit einem Tagesgewinn von 4,85 Prozent ging der Wert am Freitag aus dem Handel. Mit einem Tageshoch bei 0,891 Euro schrammte der Kurs nur sehr knapp an der 200-Tage-Linie vorbei. Diese notiert bei 0,913 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung