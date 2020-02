Asthmaspray vor Luftfeuchtigkeit, Frost und Sonne schützen

Baierbrunn (ots) - Asthmasprays sollten vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze,hoher Luftfeuchtigkeit und Frost geschützt werden. "Lassen Sie Ihre Medikamentenicht im Auto liegen", rät Apotheker Dr. Alexander Schmitz aus Niedersachsen imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Pulver-Inhalatoren verkleben durch dieLuftfeuchtigkeit, Dosier-Aerosole werden bei Hitze unbrauchbar und können imExtremfall explodieren. Nach Anbruch des Medikaments die Mundstücke regelmäßigmit Wasser reinigen.Asthmaspray richtig anwendenDie Anwendung ihres Asthmasprays sollten sich Patienten in der Apotheke zeigenlassen, empfiehlt Schmitz. Dosier-Aerosole sind vor Gebrauch zu schütteln. Vorder Anwendung sollte man ausatmen und beim Auslösen des Sprühstoßes tiefeinatmen. Das Aerosol dabei aufrecht halten und den Kopf leicht nach hintenneigen. "Die Luft etwa zehn Sekunden anhalten und dann langsam durch die Naseausatmen", erklärt der Apotheker.Bei Pulver-Inhalatoren muss man zunächst tief ausatmen und nach dem Auslösenschnell und kräftig einatmen. "Dabei nicht ins Gerät atmen, weil das Pulversonst durch die Luftfeuchtigkeit verklebt", sagt Schmitz. Wegen der benötigtenKraft seien diese Produkte nicht für alle Patienten geeignet.Nach der Anwendung kortisonhaltiger Präparate sollte man den Mund ausspülen unddie Zähne putzen. Sonst bleiben Wirkstoffpartikel in der Mundhöhle zurück undbegünstigen Pilzinfektionen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2020 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4516926OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell