Asthma-Therapie durch gentechnisch hergestellte Medikamente ergänzt (FOTO)

Berlin/Schladming (ots) -Eine wichtige Ergänzung für die Behandlung von schwerem Asthmasind Wirkstoffe, die gentechnisch hergestellt wurden. "Bei etwa jedemfünften Asthmatiker reicht die bisherige Behandlung nicht aus. DiesePatienten können von den Antikörpern profitieren", sagte Prof. Dr.Gerd Bendas von der Universität Bonn beim internationalenFortbildungskongress pharmacon. "Bislang sind drei dieserspezifischen Antikörper zugelassen, weitere fünf sind derzeit in derEntwicklung." Etwa fünf Prozent der Erwachsenen und sieben bis zehnProzent der Kinder in Deutschland leiden unter Asthma. Der BegriffAntikörper stammt aus der Immunologie. Er bezeichnet Eiweiße, die vonweißen Blutkörperchen gebildet werden. Die gentechnisch hergestelltenAntikörper imitieren die körpereigenen Abwehrstoffe und greifengezielt an verschiedenen Botenstoffen des jeweiligen Asthmatikers an.Sie ergänzen damit die unspezifische entzündungshemmende WirkungKortison-artiger Arzneimittel.Gentechnisch hergestellte Antikörper werden nicht nur gegenAsthma, sondern auch gegen andere immunologisch bedingte Krankheitenwie Rheuma oder Schuppenflechte eingesetzt. Alle Antikörper sindverschreibungspflichtig. Die Wirkstoffnamen enden auf die Silbe -mab,das steht für die englische Bezeichnung der Antikörper, monoclonalantibody. Antikörper sind als Eiweiße relativ empfindlich. Sie könnennicht als Tabletten geschluckt werden, weil sie sonst im Magenabgebaut würden. Deshalb müssen alle Antikörper gespritzt werden. Vordem Spritzen werden die getrockneten Eiweißpulver in einerFlüssigkeit gelöst. "Beim Auflösen sollte man sich an James Bondorientieren: Rühren statt schütteln! Werden Antikörper geschüttelt,können sich zu viele Luftblasen in der Injektionslösung bilden. Daswürde die Wirkung verringern", sagte der Apotheker. Auch bei derLagerung muss einiges beachtet werden. So vertragen sie weder Hitzenoch Kälte, sondern sollten im Kühlschrank zwischen zwei und achtGrad gelagert werden. Bendas: "Frost gibt es nicht nur im Eisfach. Ander hinteren Kühlschrankwand kann es zu kalt werden. Deshalb solltenArzneimittel im Kühlschrank am besten im Gemüsefach liegen." Auchbeim Transport müssen sie gekühlt sein. Durch Licht können sich dieEiweiße abbauen. Deshalb sollten Antikörper immer in derOriginalverpackung aufbewahrt werden.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell