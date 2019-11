Astellas setzt auf Hellblau / Mit Mythen aufräumen, Ängste nehmen: Aufmerksamkeitskampagne zum Thema Prostatakrebs geht in die nächste Runde (FOTO)

München (ots) -Im Movember trägt Astellas hellblau: Jahr für Jahr steht im Mo- bzw. Novemberdie Männergesundheit im Blickpunkt und mit ihr die Frage, was zur Verbesserungder gesundheitlichen Situation von Männern weltweit getan werden kann. Mithilfeder hellblauen Schleife möchte das Pharmaunternehmen mit Sitz in München auf einwichtiges Thema aufmerksam machen: Prostatakrebs, mit jährlich etwa 60.000Neuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung von Männern in Deutschland.1 Unterdem Motto "Prostatakrebs geht uns alle an!" führt Astellas die am europäischenProstata-Tag im September gestartete Aufmerksamkeitskampagne weiter, die mehrMänner bewegen soll, jährliche Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Unterstütztvon prominenten Fürsprechern wie den ehemaligen Spielern derHandball-Nationalmannschaft Michael und Uli Roth, greift die Kampagne häufigeVorurteile auf, die Männer von Vorsorgeuntersuchungen abhalten. Auch Angehörigeund Freunde werden über Entstehung, Häufigkeit und Behandlungsmöglichkeiten derKrankheit informiert. Denn: Wird aufgrund der frühzeitigen Diagnose imAnfangsstadium eine Therapie begonnen, überstehen fast alle Patienten dieErkrankung; die relative Fünf-Jahres-Überlebenschance liegt bei über 90Prozent.2"Ich bin mit 47 Jahren an Prostatakrebs erkrankt. Hätte ich die Vorsorge nichtgemacht, durch die der Krebs früh festgestellt wurde, wäre ich vielleicht heutenicht mehr am Leben", sagt der ehemalige Handball-Nationalspieler, Olympiasiegerund Handball-Vizeweltmeister Michael Roth über die Erkrankung, die 2009 bei ihmund seinem Zwillingsbruder Uli festgestellt wurde. Im Gespräch mit Astellasbetonten beide, wie entscheidend Vorsorge ist - und dass das Leben auch nacheiner Diagnose weitergeht. "Wir sind gesund, wir sind glücklich und können nurjedem Mann dazu raten, zur Vorsorge zu gehen, um die Krankheit früh zu erkennen,zu heilen und dann gesund weiter zu leben", ergänzt Uli Roth. Die Brüder, diebeide vor zehn Jahren eine Prostatakrebs-Diagnose erhielten, gingen von Anfangan offen mit der Erkrankung um und setzen sich dafür ein, Prostatakrebs nicht zutabuisieren, sondern darüber aufzuklären. Ein dringend benötigtes Engagement,denn das Thema Prostatakrebs ist vielfach noch ein Tabu, um das sich Mythen wieFehleinschätzungen ranken. "Der häufigste Irrtum ist, dass es nur ältere Männerbeträfe, es also eine Erkrankung des alten Mannes sei. Das stimmt nicht; es sindauch jüngere Männer betroffen", erklärt Gudrun Mächler, Medical Director beiAstellas. "Deshalb wird die Vorsorgeuntersuchung ab dem 45. Lebensjahr empfohlenund von den Krankenkassen übernommen."Das haben Sie auch gedacht, oder?Fünf häufige Mythen greift Astellas in einer Postkartenaktion auf - und stelltihnen Fakten gegenüber. So stimmt es beispielsweise nicht, dass die Untersuchungschmerzhaft ist.3 Eine gefährliche Fehlannahme ist außerdem der Eindruck, allessei in Ordnung, solange man keine Beschwerden feststellt: Prostatakarzinomewerden im Frühstadium durch Betroffene selbst oft nicht bemerkt. Erst wenn derTumor eine kritische Größe erreicht hat, verursacht er Probleme wie Schmerzenoder Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Viele sind davon betroffen - bei jedemsechsten Mann über 50 wird ein Prostatakarzinom festgestellt.4 Im Frühstadiumist dieses jedoch gut behandelbar, da es in der Regel nur langsam wächst.5"Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können daher Leben retten", betont GudrunMächler. "Deshalb ist es uns wichtig, hier mehr Aufmerksamkeit zu schaffen undmehr Männer zu motivieren, die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen -unterstützt von Angehörigen und Lebensgefährten."Verantwortung für die eigene Gesundheit anpackenWeltweit ist der elfte Monat seit einigen Jahren als Movember bekannt, verknüpftmit der Aufforderung, sich ab dem 1. November einen Schnurrbart (französisch:Moustache) wachsen zu lassen, um auf gesundheitliche Probleme von Männernaufmerksam zu machen, deren Vorbeugung und bessere Behandlung. DieInformationskampagne von Astellas wird über den Movember hinaus reichen, u.a.mit einer Posterausstellung im "Newton", dem Bürogebäude des Unternehmens imMünchener Westend. Dort lesen Besucher, Nachbarn, Geschäftspartner undMitarbeiter auch Michael Roths eindringliche Botschaft: "Man hat als Mann dieVerantwortung dafür, gesund zu bleiben. Wenn man durch einen einfachenArztbesuch feststellen kann, ob man gesund oder krank ist, sollte man daswahrnehmen. Deswegen ist meine Empfehlung an alle Männer: Geht zum Urologen,lasst euch testen! Für mich ist der Zahnarztbesuch unangenehmer."Die Postkarten- und Postermotive sowie wichtige Fakten überProstatakrebs können unterwww.astellas.com/de/presse/themen-hintergruende/prostatakrebsabgerufen werden. Weitere Informationen zu Prostatakrebs, seinerVorbeugung und Behandlung finden Betroffene, ihre Angehörigen undFreunde außerdem unter www.meine-prostata.de.Die Posterausstellung im "Newton", Ridlerstraße 57, 80339 München, startet am19. November und wird dort bis zum 20. Dezember zu sehen sein.Referenzen1 http://ots.de/TinZlZ Abgerufen im Oktober 20192 http://ots.de/O8miR9 Abgerufen im Oktober 20193 http://ots.de/zaufFx Abgerufen im Oktober 20194 Bundesärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung:http://ots.de/YaRVDV Abgerufen im Oktober 20195 http://ots.de/jUdDhw Abgerufen im Oktober 2019Über AstellasAstellas Pharma GmbH, München, ist die deutsche Tochtergesellschaft der weltweittätigen Astellas Pharma Inc. mit Sitz in Tokio. Die europäische Zentrale,Astellas Pharma Europe Ltd. befindet sich in London, UK.Astellas ist ein forschungsorientiertes pharmazeutisches Unternehmen, das sichmit innovativen und bewährten Arzneimitteln dem Ziel Changing Tomorrowverschrieben hat. 