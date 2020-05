Astec Industries: Verständliche Reaktion?

Für die Aktie Astec Industries aus dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.05.2020, 21:02 Uhr, ein Kurs von 39.12 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Astec Industries einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Astec Industries jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Astec Industries mit einem Wert von 27,33 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,18 , womit sich ein Abstand von 44 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Astec Industries in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Astec Industries haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Astec Industries bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Astec Industries wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Astec Industries-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Astec Industries liegt im Mittel wiederum bei 46 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 38,95 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 18,1 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Astec Industries insgesamt die Einschätzung "Buy".