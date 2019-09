Astea zeigt seine prämierte Lösung für mobilen Außendienst auf der Mobility for Business

Astea führt seine Alliance Enterprise(TM) FSM- undMobilitätslösung am Messestand G15 vorParis (ots/PRNewswire) - Astea International Inc., ein führenderglobaler Anbieter von Field Service Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1127594560&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3624024661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252F%26a%3Dservice%2Bmanagement&a=Service+Management)-(FSM/Außendienstmanagement) und Mobilitätslösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1654673821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D2188598701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-field-service%252F%26a%3Dmobility%2Bsolutions&a=Mobilit%C3%A4tsl%C3%B6sungen), kündigte sein Sponsoring der Messe Mobility forBusiness (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1131087086&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D1864086622%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mobility-for-business.com%252F%26a%3DMobility%2Bfor%2BBusiness&a=Mobility+for+Business)an, die vom 1. bis 3. Oktober am Porte de Versailles in Paris(Frankreich) stattfindet. Astea wird Live-Vorführungen seinerprämierten FSM- und Mobilitätslösung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1323765311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D2163794774%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Ffield-service%252F%26a%3Daward-winning%2BFSM%2Band%2Bmobility%2Bsolution&a=pr%C3%A4mierten+FSM-+und+Mobilit%C3%A4tsl%C3%B6sung) Alliance Enterprise(TM)an Stand G15 präsentieren.Managementlösungen für mobilisierten Außendienst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=2866705902&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D1931691789%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-workforce-management%252F%26a%3DMobilized%2Bfield%2Bservice%2Bmanagement%2Bsolutions&a=Managementl%C3%B6sungen+f%C3%BCr+mobilisierten+Au%C3%9Fendienst) sind für Field-Service-Organisationen(FSO/Außendienstorganisationen) erfolgskritisch geworden, denn dieVorteile des Einsatzes dieser Lösungen liegen auf der Hand,beispielsweise:- verbesserte Reaktionszeiten,- schnellere Problemlösung bei Trouble Tickets,- geringerer Verwaltungsaufwand,- genauere Rechnungslegung und- verbesserte Kundenzufriedenheit.Astea wurde von Frost & Sullivan als das Mobile FieldService-Unternehmen des Jahres 2018 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1023430310&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3565362160%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fresources%252Fblog%252F2018%252F12%252Fastea-international-earns-frost-sullivans-2018-company-of-the-year-award-in-mobile-field-service-management%252F%26a%3D2018%2BMobile%2BField%2BService%2BCompany%2Bof%2Bthe%2BYear&a=Mobile+Field+Service-Unternehmen+des+Jahres+2018) ausgezeichnet, u. a. für sein umfassendes undnutzerorientiertes Portfolio mit mobilen Außendienstanwendungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1655176643&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D57050934%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-workforce-management%252F%26a%3Dmobile%2Bfield%2Bservice%2Bapplication%2Bportfolio&a=Portfolio+mit+mobilen+Au%C3%9Fendienstanwendungen), seine visionären Partnerschaften mit aufstrebendenTechnologieanbietern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=390988513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D4230329576%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fsolutions%252Fby-need%252Femerging-technology%252F%26a%3Demerging%2Btechnology%2Bvendors&a=aufstrebenden+Technologieanbietern) und seineFähigkeit, die zunehmenden Anforderungen vonAußendienstorganisationen zu erfüllen.Astea stellt den FSO den Schlüssel für eine erfolgreiche mobileTransformation durch sein prämiertes Außendienst-Anwendungsportfolio(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=3938185545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D781233118%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fresources%252Fblog%252F2018%252F12%252Fastea-international-earns-frost-sullivans-2018-company-of-the-year-award-in-mobile-field-service-management%252F%26a%3Daward-winning%2BAlliance%2BMobile%2BEdge%25E2%2584%25A2%2Bfield%2Bservice%2Bapplication%2Bportfolio&a=pr%C3%A4miertes+Au%C3%9Fendienst-Anwendungsportfolio) Alliance Mobile Edge(TM) zur Verfügung, dasWerkzeuge für jede Person liefert, die bei der Servicebereitstellungeine Rolle spielt, darunter: Außendiensttechniker,Außendienst-Gebietsleiter und -Manager, Partner, Anbieter undSubunternehmer, Lagermitarbeiter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1429353983&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D1640005819%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fvendor-third-party-management%252F%26a%3Dpartners%252C%2Bvendors%252C%2Band%2Bsubcontractors&a=Partner%2C+Anbieter+und+Subunternehmer%2C+Lagermitarbeiter)und sogar Kunden. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=287754843&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3701392050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fsolutions%252Fby-need%252Fimprove-customer-satisfaction%252F%26a%3Deven%2Bcustomers.&a=sogar+Kunden.)Die Kunden von heute sind anspruchsvoll. Ihre Zeit ist wertvoll,ihre Tage sind ausgefüllt und stets aktualisierte Informationen,beispielsweise die voraussichtliche Ankunftszeit einesAußendiensttechnikers (und kein dreistündiges Zeitfenster), werdenzunehmend als selbstverständlich vorausgesetzt. Deshalb hat AsteaAlliance Customer Edge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1869047732&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D608363812%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fcustomer-portals-apps%252F%26a%3DAlliance%2BCustomer%2BEdge&a=Alliance+Customer+Edge)(TM), einenative mobile Anwendung für Kunden, entwickelt, die Informationen inEchtzeit teilt, Terminvereinbarungen ermöglicht, den Standort desTechnikers verfolgt, Aktualisierungen von Serviceaufträgen und nochvieles mehr bietet. Die Ergebnisse des Lösungsangebotes AllianceCustomer Edge für Kunden von Astea sind u. a. schnellereProblembehebung, zufriedenere Kunden und steigende Umsätze (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=1745792755&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3642473341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fservice-order-management-process%252F%26a%3Dand%2Bincreased%2Bsales&a=und+steigende+Ums%C3%A4tze)."Astea gibt allen Akteuren im Lebenszyklus von Serviceleistungendie Möglichkeit, ihre Arbeit zu erledigen und vernetzt zu bleiben,während sie gleichzeitig komplett mobil sind", sagte John Hunt,Geschäftsführer von Astea EMEA. "Mit unserer mobilen App AllianceManager Edge können Außendienst-Manager ihre komplexen Aufgaben aufeinem Smartphone oder Tablet durchführen. Das gleiche gilt für unseremobile App Customer Edge, die Kunden eine vollständige Kontrolle undTransparenz über ihre Serviceerfahrung von jedem mobilen Gerät auserlaubt. Unsere Unternehmensmission, allen AußendienstbeteiligtenMobilität zu verschaffen, ist auch für Lagermitarbeiter dank unsererAnwendung Alliance Warehouse Edge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=431906882&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D613360846%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fresources%252Fblog%252F2019%252F02%252Fastea-introduces-alliance-warehouse-edge-mobile-application%252F%26a%3DAlliance%2BWarehouse%2BEdge%2Bapplication.&a=Anwendung+Alliance+Warehouse+Edge)verwirklicht worden. Die Entwicklung nutzerfreundlicher nativerMobilanwendungen für alle Teilnehmer bei der Servicebereitstellungist eine der Methoden, wie Astea die Unternehmen bei derVerwirklichung der mobilen Transformation unterstützt."Um mehr über Asteas mobile Außendienstsoftware zu erfahren,besuchen Sie den Stand G15 auf der Messe Mobility for Business (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=3415605856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D4223427712%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mobility-for-business.com%252F%26a%3DMobility%2Bfor%2BBusiness%2Bshow&a=Messe+Mobility+for+Business)oder rufen Sie die Website Astea.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2589376-1&h=3543988215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3373864927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252F%26a%3DAstea.com&a=Astea.com) auf.Informationen zu Astea InternationalAstea International ist ein führender, weltweit tätiger Anbietervon Außendienst- und mobilen Personalmanagementlösungen für alleEckpfeiler des kompletten Service-Lebenszyklusmanagements:Kundenverwaltung, Servicemanagement, Anlagenmanagement, Vorwärts- undRückwärts-Logistikmanagement sowie Management und Optimierung vonmobilem Personal. Mithilfe der Astea-Technologie erzielen die bestenserviceorientierten Unternehmen der Welt höhere Gewinne und sorgendurch proaktive Kommunikation für einen Ausgleich vonKundenzufriedenheit und Servicelevels. So gewährleisten siereibungslose, konsistente und für Kunden maßgeschneiderte Erfahrungenan jedem Berührungspunkt in der Kundenbeziehung. Die Lösungen vonAstea vereinen Prozesse, Menschen, Komponenten und Informationen,sodass sich das gesamte Unternehmen darauf konzentrieren kann, aufden hart umkämpften globalen Märkten einen nachhaltigen Wert zuschaffen.www.astea.com. Service Smart. Enterprise Proven.© 2019 Astea International Inc. Astea, Astea Alliance, AllianceEnterprise, Alliance Mobile Edge, Alliance Warehouse Edge, AllianceManager Edge und Alliance Customer Edge sind Marken von AsteaInternational Inc. Alle anderen hier genannten Unternehmens- undProduktnamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999745/Astea_International_Mobility_For_Business.jpgPressekontakt:Unternehmenskontakt: Emily HackmanDirector of Global Marketing215-682-2500ehackman@astea.comInvestorenbeziehungen: Matt KrepsManaging DirectorDarrow Associates Investor Relations214-597-8200mkreps@darrowir.comOriginal-Content von: Astea International Inc., übermittelt durch news aktuell