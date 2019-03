Finanztrends Video zu



Astea organisiert Diskussionsrunde zum Thema "Wie müssen sichführende Dienstleister an die veränderte Welt des Kundendienstesanpassen?"Horsham, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Astea International Inc.,ein führender und globaler Anbieter von Kundendienstmanagement- (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413957-1&h=2384041095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413957-1%26h%3D2883011986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252F%26a%3D%25C2%25A0service%2Bmanagement&a=%C2%A0Kundendienstmanagement-) und Mobilitätslösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413957-1&h=3604650180&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413957-1%26h%3D3525146649%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-field-service%252F%26a%3D%25C2%25A0mobility%2Bsolutions&a=%C2%A0Mobilit%C3%A4tsl%C3%B6sungen), gab heute seine Teilnahme an der 4th Annual FieldService Summit UK 2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413957-1&h=3854320394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413957-1%26h%3D901399988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fieldserviceexcellence.co.uk%252F%26a%3D4th%2BAnnual%2BField%2BService%2BSummit%2BUK%2B2019&a=4th+Annual+Field+Service+Summit+UK+2019)-Konferenzbekannt, die am Mittwoch, 3. April 2019 in Coventry, VereinigtesKönigreich stattfindet.Das Thema der Konferenz lautet "Nachhaltige Serviceerfahrung fürIhre Kunden" - genau dieses Ziel verfolgt Astea mit seinerKundendienstmanagement- und Mobilitätsplattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413957-1&h=780563171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2413957-1%26h%3D2692590074%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252F%26a%3Dfield%2Bservice%2Bmanagement%2Band%2Bmobility%2Bplatform&a=Kundendienstmanagement-+und+Mobilit%C3%A4tsplattform) fürKundendienstanbieter. Astea wird auf der Konferenz seinepreisgekrönte Alliance Enterprise(TM)-Plattform live demonstrieren.Mit dieser Plattform können Kundendienstanbieter die Kundenerfahrungüber den gesamten Servicelebenszyklus priorisieren und reibungslosmit den Kunden auf die persönliche, intelligente und mobile Weisekommunizieren, die diese erwarten.Als Hauptsponsor organisiert Astea während der Veranstaltung zudemvier Diskussionsrunden zum Thema "Wie müssen sich führendeDienstleister an die veränderte Welt des Kundendienstes anpassen?".Der EMEA-Geschäftsführer von Astea, John Hunt, wird mit einemAstea-Kunden, APT-SKIDATA, darüber diskutieren, wie führendeServiceanbieter sich anpassen müssen, um die verändertenAnforderungen der anspruchsvollen Kunden von heute zu erfüllen."Serviceanbieter stehen einer neuen Realität gegenüber, die sichmit einem Wort zusammenfassen lässt - Veränderung. Heute wird nichtnur die Leistung anhand neuer KPIs wie z. B. der Kundenzufriedenheitgemessen, sondern auch die Mitarbeiter und die Rolle derAußendienstler hat sich grundlegend geändert", erklärt John Hunt."Wenn Serviceanbieter ihre Vorstellungen, Prioritäten und ihrenGesamtansatz nicht auf moderne Servicebereitstellung abstellen,werden die von ihnen geführten Unternehmen ein großes Problem mitihrer Relevanz haben."Als weltweit führender Anbieter in der Kundendienstbranche istAstea International als Sponsor, Aussteller und Sprecher bei allenbekannten Veranstaltungen, Messen und Konferenz zum ThemaKundendienst auf der ganzen Welt präsent. UnterAstea.com/resources/events/ erfahren Sie, welcheKundendienstkonferenzen wir 2019 sponsern.Informationen zu Astea InternationalAstea International ist ein führender und globaler Anbieter vonKundendienst- und mobilen Personalmanagementlösungen für dieEckpfeiler des gesamten Kundendienst-Lebenszyklusmanagement:Kundenverwaltung, Servicemanagement, Assetmanagement, Vorwärts- undRückwärtslogistikmanagement sowie Management und Optimierung vonmobilem Personal. Mithilfe der Astea-Technologie erzielen die bestenserviceorientierten Unternehmen der Welt höhere Gewinne und sorgendurch proaktive Kommunikation für einen Ausgleich vonKundenzufriedenheit und Servicelevels. So gewährleisten siereibungslose, konsistente und hoch individuelle Erfahrungen an jedemBerührungspunkt in der Kundenbeziehung. Die Lösungen von Asteavereinen Prozesse, Menschen, Teile und Informationen, sodass sich dasgesamte Unternehmen darauf konzentrieren kann, auf den hartumkämpften globalen Märkten einen nachhaltigen Wert zu schaffen.www.astea.com. Service Smart. Enterprise Proven.© 2019 Astea International Inc. Astea und Alliance Enterprise sindMarken der Astea International Inc.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/840982/Astea_International__FS_summit_UK_2019.jpgPressekontakt:Firmenkontakt: Astea InternationalEmily HackmanDirektorin für globales Marketing215-682-2247ehackman@astea.comInvestorenbeziehungen: Darrow Associates Investor RelationsMatt KrepsGeschäftsführer214-597-8200mkreps@darrowir.comOriginal-Content von: Astea International Inc., übermittelt durch news aktuell