Assure Consulting startet mit vollen Auftragsbüchern ins neue Jahr

Wehrheim (ots) - Trotz Corona-bedingt schwieriger Phasen haben die Projektmanagement-Experten von Assure Consulting erneut ein erfolgreiches Jahr abgeschlossen. So waren die Dienst-leistungen des Unternehmens insbesondere im Bereich hybrides Projektmanagement bei Kunden aus verschiedenen Branchen sehr gefragt. Durch die schon vor der Pandemie gut eingespielte Nutzung digitaler Kollaborationswerkzeuge konnten sämtliche Leistungen auch virtuell angeboten und Projekte ohne Einschränkungen fortgesetzt werden."Keine Frage: 2020 war ein herausforderndes Jahr", resümiert Geschäftsführer Nicolaus von Gersdorff. So habe es vor allem im Frühjahr und Sommer einige Projektstopps und Budgetkürzungen bei Kunden gegeben. "2020 hat aber auch gezeigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, denn wir helfen den Unternehmen, ihre Projekte plangemäß umzusetzen."Wie von Gersdorff weiter berichtet, war vor allem die Nachfrage im Bereich hybrides Projektmanagement sehr groß. Zum Hintergrund: In zunehmend dynamischen Umfeldern, mit häufig wechselnden Anforderungen und Prioritäten und den oft noch ungewohnten Herausforderungen der virtuellen Zusammenarbeit, ermöglicht hybrides Projektmanagement sehr flexible und kundenindividuelle Lösungen. Weiterer Unterstützungsbedarf kam aus dem öffentlichen Sektor, in dem derzeit viele Digitalisierungsvorhaben umgesetzt werden.Insgesamt konnte das Unternehmen mit seinen Dienstleistungen im abgelaufenen Jahr ein Ergebnis knapp unter dem Vorjahreswert erzielen. Das ist umso beachtlicher, als 2019 eines der erfolgreichsten Jahre in der Unternehmensgeschichte war.Kultur und Werte als ResilienzfaktorDie trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gute Leistung ist nach Überzeugung von Geschäftsführer Tim Schmidt neben dem zeitgemäßen Angebot auch auf die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur von Assure Consulting zurückzuführen. Diese ist in den vergangenen Jahren mehrfach im Rahmen des Great Place to Work®-Rankings ausgezeichnet worden."Unsere Werte wie Empathie und Wertschätzung, gepaart mit unserem stets pragmatischen Vorgehen, haben sich als äußerst Resilienz-fördernd erwiesen", so Schmidt. "Sie haben nicht nur unsere Projektteams zusammengehalten, sondern auch den Kunden geholfen, ihre Vorhaben konsequent voranzutreiben."Wie in vielen anderen Unternehmen arbeitet der Großteil der Beschäftigten von Assure Consulting derzeit aus dem Homeoffice. Dabei kommt Mitarbeitenden wie Kunden die Tatsache zugute, dass digitale Kollaborationstools bei den Projektmanagement-Experten schon vor Ausbruch der Pandemie gut etabliert waren."Dass die virtuelle Zusammenarbeit nicht nur im Team, sondern vor allem auch mit unseren Kunden so einwandfrei funktioniert, ist sehr beruhigend. Trotzdem freuen wir uns, wenn wir hoffentlich bald wieder physisch zusammenkommen können, denn rein virtuell ist Teambildung deutlich schwieriger", so Schmidt.Kooperation mit Schulbauprojekt in Tansania gestartetIm zurückliegenden Jahr haben die Projektmanagement-Experten außerdem eine Partnerschaft mit der Hilfsorganisation Jambo Bukoba e.V. (https://www.jambobukoba.com/) gestartet. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in Tansania durch Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Gleichberechtigung und Gesundheit. Ziel der Zusammenarbeit mit Assure Consulting ist es, die Projektarbeit des Vereins durch Pro-Bono-Einsätze der Assure-Berater*innen so zu verbessern, dass künftig noch mehr teilnehmende Schulen und Initiativen unterstützt werden können. Dazu werden in Deutschland und Tansania unter anderem Online-Workshops zu Grundlagen des Projektmanagements durchgeführt.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekte und Multiprojektsituationen erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden der Projektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformation voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 150 Mitarbeiter.Pressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternTel: 0173 2300468Mail: vl@vl-pr.deOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell