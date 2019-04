Assure Consulting gehört zum siebten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern bei Great Place to Work® (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Wehrheim (ots) -Sieben Mal angetreten, sieben Mal erfolgreich: Assure Consultinggehört erneut zu den ausgezeichneten Unternehmen imArbeitgeber-Ranking Great Place to Work®. Und das gleich mehrfach: Soerzielte die Unternehmensberatung fürProjektmanagement-Dienstleistungen sowohl im bundesweiten Wettbewerbals auch im Ranking für Hessen und die Beratungsbranche hervorragendePlatzierungen. Zu den Erfolgsrezepten des mittelständischen Anbieterszählt unter anderem seine ungewöhnlichePersonalentwicklungsstrategie. Um bei Bewerbern und Kunden nochpräsenter zu werden, setzt Assure Consulting verstärkt auf dieKommunikation in den sozialen Netzwerken und modernisiert seinenMarkenauftritt.Mit der diesjährigen Auszeichnung zählt Assure Consulting bereitszum dritten Mal in Folge zum Kreis der besten Arbeitgeber in derBeratung (Platz 5 in der Größenklasse 50 bis 250 Mitarbeiter). Alseiner der besten Arbeitgeber in Hessen (ebenfalls Platz 5) wurde dasUnternehmen nach 2018 das zweite Mal ausgezeichnet. Wie im Vorjahrdarf es sich als "Leading Employer 2019" außerdem wieder zu denbesten 1 Prozent aller Arbeitgeber in Deutschland zählen."Der Wettbewerb um gute Absolventen wird immer härter",prognostiziert Tim Schmidt, Mitgründer und Geschäftsführer von AssureConsulting. "Das stellt Mittelständler wie uns vor besondereHerausforderungen, denn wir haben nicht das Budget fürflächendeckende Kampagnen. Das gute Abschneiden bei Great Place toWork® und die wiederum sehr guten Ergebnisse aus derMitarbeiterbefragung bestätigen aber, dass wir mit unserem Konzeptauf dem richtigen Weg sind: einer wirklich attraktiven Firmenkultur.""Stay and grow statt Up or out" kommt bei Interessenten gut anSeit seiner Gründung im Jahr 2003 setzt Assure Consulting inseiner Personalentwicklung auf Förderung, Forderung und Wertschätzung- kurz zusammengefasst als "Stay and grow statt Up or out". Gesuchtwerden vor allem Mitarbeiter, die Spaß an langfristigen Perspektivenund einem freundschaftlichen Miteinander im Team haben. Dass diegenannten Werte nicht nur propagiert, sondern auch gelebt werden,bestätigen die Ergebnisse der aktuellen Mitarbeiterbefragung: Sostimmten 100 Prozent der Befragten der Aussage zu, "Neue Mitarbeiterfühlen sich hier willkommen", ebenso dem Satz "Wir haben hier einefreundliche Arbeitsatmosphäre." Nach Ansicht von 99 Prozent herrschtunter den Kolleginnen und Kollegen außerdem "ein guter Teamgeist."Am Great Place to Work® Dachwettbewerb «Deutschlands BesteArbeitgeber 2019» hatten sich in diesem Jahr bundesweit rund 680Unternehmen aller Größen und Branchen beteiligt. Sie stellen sicheiner freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrerArbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work®Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeiter. In der Größenklasse101 bis 250 Mitarbeitende rangiert Assure Consulting auf Platz 15.Employer Branding: für Mittelständler besonders wichtigIm Wettbewerb um junge Talente steht Assure Consulting vor derAufgabe, geeignete Hochschulabsolventen und Young Professionalsfrühzeitig auf sich aufmerksam zu machen. Dazu engagiert sich dasUnternehmen seit einigen Jahren unter anderem in Kooperationen mitVerbänden und studentischen Unternehmensberatungen wie JC Network unddem Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen e.V.(BDSU), aber auch im Rahmen von Hochschulmarketingaktionen oder durchdie Präsenz auf Recruiting-Messen wie der Connecticum in Köln. Zurgezielten Bewerber-Ansprache hat Assure Consulting seine Social-Media-Aktivitäten zuletzt weiter ausgebaut. Neben Facebook sind dieProjektmanagement-Experten jetzt auch auf einem eigenenKarriere-Kanal auf Instagram (assurekarriere) vertreten, auchLinkedIn und Xing werden verstärkt in die Kommunikation einbezogen.Marken-Relaunch unterstreicht die veränderte PositionierungMitte des Jahres wird Assure Consulting außerdem einenmodernisierten Markenauftritt und eine neue Website präsentieren. DerBrand Relaunch soll zum einen dabei helfen, von Hochschulabsolventenund Young Professionals auch künftig als attraktiver Arbeitgeberwahrgenommen zu werden, zum anderen soll er die veränderte Rolle inder Zusammenarbeit mit Kunden widerspiegeln. So waren die Berater vonAssure Consulting in den vergangenen Jahren in Kundenprojekten überdie Rollen im klassischen Projektmanagement hinaus verstärkt inagilen und hybriden Projekten tätig. Dabei haben sie zunehmendfachliche und inhaltliche Aufgaben übernommen, etwa im BereichIT-Anforderungsmanagement, Business Analyse und Change Management.Die Kommunikation des erweiterten Leistungsportfolios soll demUnternehmen dabei helfen, sich in den genannten Bereichen nochstärker zu profilieren und das Know-how seiner Mitarbeiter bessernach außen zu tragen. Das neue Logo stellt den Mehrwert der Beratungdurch Assure Consulting in den Mittelpunkt: die kundenindividuelleAnwendung von agilen, hybriden und klassischen Arbeitsweisen, um soeinen nachhaltigen Projekterfolg zu gewährleisten.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungenfür Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt,Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden derProjektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationenvoranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 120Mitarbeiter.Pressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternMobil: + 49 173 2300468Mail: vl@vl-pr.dewww.vl-pr.deOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell