Wehrheim (ots) -Mit weit überdurchschnittlich guten Bewertungen durch dieMitarbeiter zählt Assure Consulting, eine der führendenUnternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen, indiesem Jahr bereits das fünfte Mal in Folge zu "Deutschlands bestenArbeitgebern".Jeweils 97 Prozent der von Great Place to Work® Deutschland imVorfeld befragten Mitarbeiter stimmten den Aussagen zu, dass sichneue Mitarbeiter willkommen fühlen, die Arbeitsatmosphäre freundlichist und dass sich die Angestellten umeinander kümmern. Derletztgenannte Wert übertrifft die Beurteilung der besten Mitbewerbersogar um mehr als 20 Prozent.Auch in den Bereichen Teamgeist und Fairness haben die Mitarbeiterihrem Unternehmen erneut Bestnoten erteilt: 97 Prozent waren derAnsicht, dass Mitarbeiter, die innerhalb des Unternehmens ihreFunktion oder die Abteilung wechseln, gut aufgenommen und integriertwerden. 88 Prozent stimmten der Aussage zu, "Alles in allem kann ichsagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz". DerDurchschnittswert bei dieser Frage liegt bei 71 Prozent.Schon in den Vorjahren hatte Assure Consulting wiederholt einenPlatz unter den Top 100-Arbeitgebern belegt. Vor allem bei Teamgeist,Fairness, Offenheit, Zusammenhalt und Mitarbeiterorientierungstellten die Befragten ihrem Arbeitgeber erneut einüberdurchschnittlich gutes Zeugnis aus.Die Unternehmenskultur hat trotz starken Personalwachstums nichtan Strahlkraft verloren - ganz im Gegenteil"Es freut mich sehr, dass es in den Augen unserer Mitarbeiteroffensichtlich trotz des starken Personalzuwachses in den vergangenenJahren gelungen ist, unseren Werten und unserer auf Persönlichkeitund Miteinander setzenden Unternehmenskultur treu zu bleiben. Siesteht nicht nur auf dem Papier, sondern wird täglich gelebt", soAssure Consulting-Mitgründer und Geschäftsführer Tim Schmidt.Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung werden seit der erstenTeilnahme im Jahr 2012 systematisch ausgewertet. Sie bilden einewichtige Grundlage für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Sowurden im vergangenen Jahr unter anderem Kochkurse für gesundeErnährung durchgeführt, die Kooperation mit einerFitness-Studio-Kette ausgeweitet und eine Workshop-Reihe zur besserenVereinbarkeit von Familie und Beruf gestartet.Am jährlichen Arbeitgeber-Ranking von Handelsblatt,Personalmagazin und dem Demographie Netzwerk ddn haben sich diesmalmehr als 600 Unternehmen beteiligt. Ausgezeichnet wurden 100 Firmenaller Branchen, Größen und Regionen für ihre besondere Qualität undAttraktivität als Arbeitgeber.Durch umfangreiche Mitarbeiterbefragungen und ein externesKultur-Audit werden im Rahmen der Teilnahme an "Great Place to Work®"zahlreiche Daten erhoben, die die Zufriedenheit der Arbeitnehmer mitihrem Arbeitgeber widerspiegeln. Im Zentrum stehen dabei die für einepositive Firmenkultur als relevant erachteten ThemenbereicheGlaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist.Assure Consulting hat sich in den 14 Jahren seit seiner Gründungzu einem Komplettanbieter auf dem Gebiet des Projektmanagementsentwickelt. Neben Project Office-Dienstleistungen übernehmen dieSpezialisten seit einigen Jahren auch Projektleitungsrollen undBeratungsmandate zur Optimierung der Projektmanagement-Organisationund -Methodik in Großkonzernen. In der Zusammenarbeit mit Kunden undMitarbeitern setzt das Unternehmen auf langfristige Partnerschaften.In der Personalführung lautet das Credo von Assure Consulting "Stayand grow" statt "Up or out". Breit angelegteEntwicklungsmöglichkeiten, eine angenehme Arbeitsatmosphäre undspannende Perspektiven sorgen für eine im Branchenvergleich geringeFluktuation und damit für den Erhalt und kontinuierlichen Ausbau vonKnow-how im Unternehmen.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungenfür Projektmanagement-Dienstleistungen und unterstützt internationaleKonzerne dabei, komplexe Großprojekte erfolgreich zu realisieren.Kernkompetenz ist das operative Projektmanagement, insbesondere dasSetup und der Betrieb von Projektmanagement-Offices (PMOs / POs) aufProjekt-, Programm- und Unternehmensebene. Das Unternehmenbeschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeiter.Pressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternMobil:+49 173 2300468Mail: vl@vl-pr.dewww.vl-pr.deOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell