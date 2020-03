Wehrheim (ots) - Assure Consulting, die Unternehmensberatung für Projektmanagement-Dienstleistungen, zählt auch in diesem Jahr zu den mehrfach prämierten Arbeitgebern im Wettbewerb Great Place to Work®. Sowohl im bundesweiten Ranking "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020" als auch bei "Beste Arbeitgeber im Consulting 2020" sowie "Beste Arbeitgeber in Hessen 2020" schnitt das Unternehmen erfolgreich ab. Neu ist die Ehrung als "Trust Champion". Die Auszeichnung wird an Firmen vergeben, die fortlaufend exzellente Ergebnisse in den Befragungen erzielen und gemeinsam mit ihren Beschäftigten kontinuierlich an der Verbesserung des Betriebsklimas arbeiten."Über die Auszeichnung als Trust Champion freuen wir uns besonders, denn hier geht es nicht um den kurzfristigen Effekt, sondern das Ergebnis auf der Langstrecke: die kontinuierliche Arbeit am Miteinander", so Assure Consulting-Geschäftsführer Tim Schmidt. Vergeben wird die Auszeichnung von Great Place to Work®an Arbeitgeber, die neben der Teilnahme an der jährlichen Mitarbeiterbefragung langfristig danach streben, die Zusammenarbeit innerhalb ihrer Teams, zwischen den Mitarbeitenden und den Hierarchieebenen zu verbessern. Die auf diese Weise erzielten Fortschritte schlagen sich, so die Annahme, am Ende auch in personal- und betriebswirtschaftlichen Kennziffern wie Krankenstand, Fluktuation und Innovationsfähigkeit nieder.In der jüngsten Mitarbeiterbefragung von Great Place to Work® schnitt Assure Consulting unter anderem in den Bereichen Fairness und Teamgeist weit überdurchschnittlich ab. So stimmten 93 Prozent der Befragten der Aussage zu, "Ich werde hier unabhängig von meiner Position als vollwertiges Mitglied behandelt". Beim Trust Index©, einem Indikator für die erlebte Qualität und Attraktivität der Arbeitsplatzkultur, rangiert Assure Consulting bei 81 Prozent - der Durchschnittswert über alle teilnehmenden Unternehmen liegt bei 56 Prozent.Absolventen erwarten ernsthaftes Interesse an ihrer PersonWie Geschäftsführer Schmidt aus zahlreichen Bewerbergesprächen berichtet, erwarten Absolventen und Young Professionals nicht nur sinnstiftende Tätigkeiten und ein professionelles Auftreten von ihrem zukünftigen Arbeitgeber, sondern vor allem aufrichtiges Interesse an ihrer Person. "Unternehmen müssen sich heute schon etwas Besonderes einfallen lassen, um diese selbstbewusste und fordernde neue Generation zu beeindrucken und an sich zu binden, zumal es viele Mitbewerber und alternative Tätigkeitsfelder gibt", so Schmidt.In der Unternehmenskultur von Assure Consulting sind Persönlichkeit, Authentizität und das Miteinander im Team seit jeher als zentrale Werte verankert. Das Personalentwicklungskonzept lässt sich auf die kurze Formel "Stay and grow statt up or out" bringen. In der Bewerberansprache setzen die Projektmanagement-Experten auf innovative Formate wie Speed Dating sowie auf Begegnung und Dialog, um eine persönliche Bindung zu potenziellen Bewerbern aufzubauen.Neuer Kooperationspartner EnactusSeit Kurzem arbeitet Assure Consulting außerdem mit dem internationalen studentischen Netzwerk Enactus ( https://www.enactus.de/ ) zusammen. Enactus verfolgt das Ziel, durch unternehmerisches Handeln nachhaltigen Nutzen für Menschen in Not zu schaffen. "Wir sehen die Kooperation als weiteren Baustein in unserem Nachhaltigkeitskonzept. Vor allem sind wir aber fest davon überzeugt, dass die Mitglieder dieses Netzwerks aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung besonders gut zu unserem Unternehmen passen - besonders dann, wenn sie sich für Tätigkeiten im Projektmanagement begeistern können."Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden der Projektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationen voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeiter.http://www.assure.dePressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternTel: 040 - 41 35 29 19Mail: vl@vl-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/68231/4560613OTS: Assure Consulting GmbHOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell