Wehrheim (ots) -Assure Consulting, die Unternehmensberatung für Projektmanagement, ist von Great Place to Work® erneut als einer der 100 besten Arbeitgeber Deutschlands 2022 ausgezeichnet worden. Auch in den Wettbewerben "Beste Arbeitgeber im Consulting 2022" und "Beste Arbeitgeber in Hessen 2022" zählen die Projektmanagement-Spezialisten wieder zu den Prämierten. Qualifiziert hatte sich das Unternehmen durch überdurchschnittlich gute Ergebnisse in den Mitarbeiter:innenbefragungen sowie in der Prüfung der Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work® Institut."Im vergangenen Jahr haben wir unsere Aktivitäten im Bereich Corporate Social Responsibility weiter ausgebaut", berichtet Christian Rawcliffe, Geschäftsführer von Assure Consulting. "Dabei haben unsere Mitarbeiter:innen neben ihrem eigentlichen Job einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Als eine Art Nebeneffekt hat sich auch der ´Teamspirit` weiterentwickelt, was sich insbesondere nach den vielen Monaten des Lockdowns besonders positiv ausgewirkt hat. Das ist sicher einer der Gründe für das hervorragende Abschneiden im Great Place to Work®-Ranking für dieses Jahr."Unter Corporate Social Responsibility (CSR) ist die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens zu verstehen. Dabei geht es darum, positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu maximieren und negative zu minimieren. Dies umfasst soziale, ökologische und ökonomische Aspekte. Die Beschäftigten von Assure Consulting engagieren sich hier schon seit einigen Jahren. So waren sie im vergangenen Jahr als Helfer:innen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und bei der Lebensmittelspenden-Initiative DeinTopf e.V. in Hamburg aktiv. Zudem spendet Assure Consulting regelmäßig, unter anderem an das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Außerdem wird in Kooperation mit Plant My Tree für jede Neueinstellung ein Baum gespendet. Den CO2-Ausstoß von Dienstreisen kompensiert das Unternehmen durch Spenden an atmosfair, auch wenn die Berater:innen überwiegend klimafreundlich mit der Bahn unterwegs sind.Pro Bono-Einsätze mit studentischen Berater:innenNeben den bereits genannten Punkten engagieren sich die Berater:innen auch im Rahmen von Pro Bono-, also unentgeltlichen Einsätzen. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner JCNetwork e.V., einem Dachverband studentischer Unternehmensberatungen, wurde dazu ein Kooperationsmodell entwickelt. Dies sieht vor, dass die studentischen Consultants von JC Networks bei gemeinnützigen Organisationen als operative Berater fungieren, während die Kolleg:innen von Assure Consulting die Projekte initiieren und danach als Coaches für die jungen Berater:innen das Projekt begleiten und die Qualität der Ergebnisse gewährleisten.Das erste Pilotprojekt in dieser Konstellation wurde kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Darin haben das JCNetwork und Assure Consulting den gemeinnützigen Hamburger Verein Hanseatic Help, der bedürftige Menschen, wohltätige Vereine, Organisationen und Initiativen vor allem im Bereich textiler Grundversorgung unterstützt, beim Aufbau eines neuen Organisationsbereiches zum Thema Nachhaltigkeit beraten. Dieser soll Impulse liefern, um textilen Müll zu vermeiden und Interessierte zu diesem Thema weiterzubilden. Im Rahmen eines weiteren Pro-Bono-Projektes haben Assure-Berater:innen bei Jambo Bukoba ein Projektportfoliotool ausgerollt. Der gemeinnützige Verein engagiert sich in Tansania unter anderem für bessere Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung.Die Geschäftsführung von Assure Consulting fühlt sich dem Verantwortungsgedanken stark verpflichtet. Deswegen möchte sie dem Thema Nachhaltigkeit künftig noch mehr Aufmerksamkeit schenken. "Wir werden unser Engagement weiter ausbauen. Dabei ist es uns wichtig, dass unsere CSR-Aktivitäten mit unserem Geschäftsmodell im Einklang stehen", so Geschäftsführer Christian Rawcliffe.Arbeitgeber-Ranking Great Place to Work®Am Dachwettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022" hatten sich in diesem Jahr bundesweit rund 840 Unternehmen aller Größen und Branchen beteiligt. Sie stellen sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work® Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeiter. Im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022" belegt Assure Consulting in der Größenklasse 101 bis 250 Mitarbeitende Platz 24. In den Wettbewerben "Beste Arbeitgeber im Consulting" rangieren die Projektmanagement-Experten in der Größenklasse der Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitenden auf Rang sieben, im Wettbewerb "Beste Arbeitgeber in Hessen" in der Größenklasse 50 bis 250 Mitarbeitende auf Rang sechs.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden der Projektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationen voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 130 Mitarbeiter.Pressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternTel: 0173 2300468Mail: vl@vl-pr.deOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell