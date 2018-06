Weitere Suchergebnisse zu "Assurant":

Frankfurt am Main (ots) - Hattrick für Assurant: Bereits zumdritten Mal in Folge erhält der HandySchutzbrief Premium von Assurantdie Bestnote "sehr gut" von CHIP. In der aktuellen Ausgabe derrenommierten Computerzeitschrift (05/2018) werden die bestenHandy-Versicherer 2018 gekürt - und Assurant bestätigt mit 91,5 von100 Punkten und der Note 1,4 seine Vorreiterrolle im Markt. Bewertetwurden unter anderem Kosten und Leistungsumfang derHandy-Versicherungen sowie die Schadensregulierung und der Service."Wir freuen uns sehr, dass unserem HandySchutzbrief Premium nunschon zum dritten Mal diese Ehrung zuteilwird - dies spricht für dieQualität unseres Angebots. Wir wollen unseren Kunden einen echtenMehrwert bieten, denn die meisten wissen aus eigener Erfahrung, wiekostenintensiv ein Verlust oder ein Schaden bei mobilen Endgerätensein kann", so Marco Prada, Managing Director Assurant Central &Southern Europe.Standardversicherungen wie Haftpflicht oder Hausrat übernehmen dieKosten für beschädigte oder entwendete Smartphones meist nur in genaudefinierten Fällen. In der Konsequenz bleiben viele Nutzer imErnstfall auf den Kosten sitzen. Handyversicherungen wie derHandySchutzbrief Premium von Assurant helfen hingegen punktgenau.Über Assurant:Assurant (NYSE:AIZ) ist ein globaler Anbieter vonRisikomanagementlösungen, die Schutz für den privaten Wohnbereich undden Kauf von Waren bieten. Als Fortune-500-Unternehmen konzentriertsich Assurant auf die Wohnungs- und Lifestyle-Märkte und gehört zuden Marktführern beim Schutz von Mobilfunkgeräten und ähnlichenDiensten sowie in den Bereichen erweiterte Serviceverträge,Fahrzeugschutz, vorfinanzierte Beerdigungsversicherung,Mieterversicherung, darlehensgeberbasierte Eigenheimversicherung undhypothekarische Wertermittlung sowie Servicelösungen im Außendienst.Assurant verfügt über eine Marktpräsenz in 21 Ländern, wobei seineAssurant Foundation bestrebt ist, örtliche Gemeinschaften zuunterstützen und voranzubringen.Weitere Informationen finden Sie unter http://assurant.com oderfolgen Sie uns auf Twitter @AssurantNews.Pressekontakt:FleishmanHillard Germany GmbHNils ZeizingerAccount Supervisor, Corporate CommunicationsT +49-69-405702-461 | M +49-172-1434371nils.zeizinger@fleishmaneurope.comHanauer Landstraße 182 A, 60314 Frankfurt am MainOriginal-Content von: Assurant, übermittelt durch news aktuell