Assurant: Kommt jetzt der Hammer?

Assurant, ein Unternehmen aus dem Markt "Mehrspartenversicherung", notiert aktuell (Stand 06:18 Uhr) mit 133.5 USD fast unverändert (-0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Assurant auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Assurant. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Assurant-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 121,27 USD mit dem aktuellen Kurs (133,5 USD), ergibt sich eine Abweichung von +10,08 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 134,43 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,69 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Assurant ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Assurant liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 158,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (133,5 USD) könnte die Aktie damit um 18,6 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Assurant-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

