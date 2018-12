Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): Wahlen in DR Kongo noch vor Neujahr

Finanztrends Video zu



Kinshasa, Dr Kongo (ots/PRNewswire) -Laut Wahlkommission des Landes finden am 30. Dezember in derDemokratischen Republik Kongo die Präsidentschaftswahlen statt. EinBrand, der 80 % der Abstimmungsgeräte in der Hauptstadt Kinshasazerstörte, hat dabei Probleme verursacht.Nach Aussage von Corneille Nangaa, Leiter der Wahlkommission,haben die Verantwortlichen genug Abstimmungsgeräte für Kinshasalokalisiert, aber es müssen 5 Millionen neue Stimmzettel gedrucktwerden. Der Guardian berichtet, dass Nangaa die 40 Millionen Wählerdes Landes zur Ruhe aufgerufen hat (https://www.theguardian.com/world/2018/dec/20/drc-presidential-election-postponed-for-at-least-a-week-congo).Der scheidende Präsident der DR Kongo, Joseph Kabila, weigertesich bekanntlich am Ende seiner zweiten Amtszeit in 2016 von seinemAmt zurückzutreten. Die Verfassung des Landes sieht maximal zweiAmtszeiten für den Präsidenten vor.Laut Lokalmedien wurden von CENI drei Gründe für die Verzögerungangeführt: Der Tod von mehr als 100 Menschen durch ethnische Gewaltim Nordwesten des Landes, ein Ebola-Ausbruch im Osten und ein Engpassbei der Ausgabe von Stimmzetteln (siehe Guardian, https://www.theguardian.com/world/2018/dec/20/drc-presidential-election-postponed-for-at-least-a-week-congo).Bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen kommen in Afrika zumersten Mal Abstimmungsgeräte zum Einsatz.Die Association for Free Research and International Cooperation(AFRIC) ist eine Gemeinschaft unabhängiger Forscher, Experten undAktivisten. Die Hauptziele sind die Schaffung einer Plattform für dieausführliche Darstellung und Verbreitung objektiver analytischerInformationen und Meinungen aus erster Hand für den Aufbau einerdirekten Kommunikation und Zusammenarbeit. https://afric.online/Pressekontakt:Darya Mazaeva+7-916-525-34-67mazaieva@mail.ruOriginal-Content von: Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC), übermittelt durch news aktuell