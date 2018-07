Associated Hotels: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Associated Hotels weist zum 24.07.2018 einen Kurs von 24 HKD an der BörseHong Kong auf.Unsere Analysten haben Associated Hotels nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Associated Hotels mit einem Wert von 54,06 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Real Estate" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,78 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

