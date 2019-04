Associated Capital: Das dürfte so richtig spannend werden!

Associated Capital, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 16:08 Uhr) mit 40,36 USD mehr oder weniger unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Associated Capital auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Associated Capital-Aktie ein Durchschnitt von 39,81 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 40,36 USD (+1,38 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (41,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,12 Prozent Abweichung). Die Associated Capital-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Associated Capital erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Associated Capital damit 4,77 Prozent unter dem Durchschnitt (9,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 10,33 Prozent. Associated Capital liegt aktuell 5,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Associated Capital-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Associated Capital vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 40,33 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -0,07 Prozent erzielen, da sie derzeit 40,36 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".