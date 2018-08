Associated Capital: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In unserer neuen Analyse nehmen wir Associated Capital unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken". Die Associated Capital-Aktie notierte am 15.08.2018 mit 37,1 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Associated Capital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Associated Capital erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Associated Capital vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,05 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,1 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Associated Capital erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Associated Capital beläuft sich mittlerweile auf 36,55 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,1 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,5 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 38,67 USD. Somit ist die Aktie mit -4,06 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Associated Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.