Associated British Foods: Man muss es einfach mal gesagt haben

Für die Aktie Associated British Foods aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse London am 27.11.2019, 00:41 Uhr, ein Kurs von 2571.33 GBP geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Associated British Foods auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Associated British Foods derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2374,42 GBP, womit der Kurs der Aktie (2542 GBP) um +7,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2300,32 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,51 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,83 % ist Associated British Foods im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,36 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,52 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Associated British Foods führt bei einem Niveau von 18,01 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 19,92 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".