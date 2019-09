Associated Banc-: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Associated Banc":

Per 27.09.2019, 01:03 Uhr wird für die Aktie Associated Banc- am Heimatmarkt New York der Kurs von 20.47 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Associated Banc- entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Associated Banc- wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Associated Banc--Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Associated Banc- liegt im Mittel wiederum bei 24,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 20,64 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 17,49 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Associated Banc- insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,87. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Associated Banc- zahlt die Börse 10,87 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 22,81. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Associated Banc- zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.