Assistierte Reproduktion Ärzteschaft übernimmt weiter Verantwortung - und fordert dies auch von der Politik

Berlin (ots) - Berlin, 01.06.2018 - Die Bundesärztekammer (BÄK)hat heute die "Richtlinie zur Entnahme und Übertragung vonmenschlichen Keimzellen im Rahmen der assistierten Reproduktion"veröffentlicht. Mit der vom Wissenschaftlichen Beirat derBundesärztekammer im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Instituterstellten Neufassung wird die bisherige "(Muster-)Richtlinie zurDurchführung der assistierten Reproduktion" gegenstandlos.Dazu Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Frank UlrichMontgomery: "Mit dieser Richtlinie übernimmt die Ärzteschaft weiterVerantwortung für die medizinisch-wissenschaftlichen Belange derReproduktionsmedizin und schafft transparente, bundeseinheitlicheRegelungen für Ärzte und Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. DieRichtlinie verzichtet ganz bewusst auf eine Interpretation vonrechtlich nicht eindeutig geregelten, häufig gesellschaftspolitischenFragen in diesem Bereich. Diese zu beantworten ist und bleibt Aufgabedes Gesetzgebers. Denn nur dieser ist legitimiert, die dasmenschliche Leben elementar berührenden Fragen zu denmedizinethischen und rechtlichen Aspekten der Reproduktionsmedizinverbindlich zu entscheiden. Wir stehen ihm bei der Erarbeitungentsprechender gesetzlicher Regelungen natürlich auch weiterhin mitunserer Expertise beratend zur Seite."Der Vorstand der Bundesärztekammer hatte im Februar 2015beschlossen, die medizinisch-wissenschaftlichen Fragestellungen imBereich der Reproduktionsmedizin klar von dengesellschaftspolitischen Aspekten abzugrenzen und die"(Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion"aus dem Jahr 2006 nicht fortzuschreiben. Stattdessen erarbeitete einArbeitskreis des Wissenschaftlichen Beirates unter Federführung vonProf. Dr. Jan-Steffen Krüssel, Prof. Dr. Eberhard Nieschlag und Prof.Dr. Hermann Hepp auf Basis der mit dem Gewebegesetz geschaffenenRechtsgrundlage (§16 b TPG) eine Neufassung der Richtlinie. Siefokussiert - dem gesetzlichen Auftrag entsprechend - auf die Entnahmeund Übertragung menschlicher Ei- und Samenzellen und stellt hierzuden allgemeinen medizinisch-wissenschaftlichen Stand der Erkenntnissefest. Ausführliche Darstellungen zu den Spenderauswahlkriterien sowiezu Information und Einwilligung der Spender sind ebenfalls wichtigeRichtlinienbestandteile. Verabschiedet wurde vom BÄK-Vorstand mitBlick auf die Rechtsanwender zudem eine Anpassung dieser Richtliniean das zum 1. Juli 2018 in Kraft tretende Gesetz zur Regelung desRechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung vonSamen (Samenspenderregistergesetz - SaRegG).Die Ärzteschaft hatte in der Vergangenheit wiederholt gefordert,dass der Gesetzgeber wichtige offene gesellschaftspolitischeFragestellungen der Reproduktionsmedizin diskutiert und beantwortet.Dazu zählen beispielsweise der Umgang mit ärztlichen Beratungs- oderUnterstützungsleistungen für in Deutschland nicht erlaubte Verfahrender assistierten Reproduktion, die Diskussion über die sogenannte"Dreier-Regel" und damit die zahlenmäßige Beschränkungentwicklungsfähiger Embryonen insbesondere auch im Rahmen derPräimplantationsdiagnostik sowie die Behandlung lesbischer Paare undalleinstehender Frauen mit heterolog verwendeten Samenzellspenden.Vor diesem Hintergrund hatten Bundesärztekammer und DeutscheÄrztetage darauf hingewiesen, dass die zunehmende Komplexität der mitder Reproduktionsmedizin verbundenen medizinischen, ethischen undrechtlichen Fragen insbesondere für die Betroffenen, für ihre Kinderund gegebenenfalls für die Spender von Samen zur heterologenVerwendung ebenso wie für die behandelnden Ärzte eine systematischeRechtsentwicklung für die Fortpflanzungsmedizin dringend erforderlichmachen - diese steht bislang aus.Die Richtlinie ist abrufbar unterhttp://www.baek.de/Rili_assReproduktion_2018