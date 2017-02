Assistenzsysteme: Der Fahrer trägt immer die volle Verantwortung / TÜV Rheinland: Elektronische Helfer als Lebensretter / Fahrphysik nicht außer Kraft gesetzt

Köln (ots) - In modernen Autos unterstützen zahlreicheAssistenzsysteme den Fahrer. Die Palette der elektronischen Helferreicht vom Tempomaten mit Abstandsregelung über Notbremsassistent,Verkehrsschilder- und Müdigkeitserkennung sowie Spurwechsel- undTotwinkelwarner bis hin zu Kameras, die 360-Grad-Bilder aus derVogelperspektive liefern. Einige Modelle können sogar vollständigautonom einparken. ABS (Antiblockiersystem) und ESP (ElektronischesStabilitätsprogramm) liefern schon seit Jahren einen enormenSicherheitsgewinn.Rechtliche Konsequenzen bei einem Crash"Für sämtliche Systeme gilt, dass der Fahrer immer die volleVerantwortung und die rechtlichen Folgen eines Fehlverhaltens trägt -etwa bei einem Unfall oder Parkrempler. Denn er hat die Herrschaftüber die Hilfsmittel und kann sie jederzeit manuell beeinflussen",betont Steffen Mißbach, Kraftfahrtexperte von TÜV Rheinland. ABS undESP verhindern zwar in vielen Fällen das Schlimmste und retten Leben,aber die Fahrphysik können auch sie nicht außer Kraft setzen.Nicht blind auf die Helfer verlassenAußerdem ist zu beachten, dass die radargesteuertenAbstandssensoren bei starkem Schneefall oder Regen durchEmpfangsstörungen mitunter nicht mehr einwandfrei funktionieren. Auchhier muss der Fahrer jederzeit bereit sein, korrigierendeinzugreifen. Bei vielen Systemen sind lediglich bestimmteFahrparameter gespeichert, die aber nicht in allen prekärenSituationen hundertprozentig passen. "Beispielsweise mindert derNotbremsassistent die Unfallfolgen erheblich ab, jedoch ist er keinAllheilmittel, das einen Crash in jedem Fall verhindert", erklärt TÜVRheinland-Fachmann Mißbach und ergänzt: "Zudem arbeiten einige Helferlediglich in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen. Generell solltensich Autofahrer nicht blind auf die Systeme verlassen, denn das kannleicht zu einem folgenschweren Irrtum führen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell