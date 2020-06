Asset Standard: Welche Vermögensverwaltenden Fonds die Coronakrise am besten überstanden haben!

18.06.2020 – In den ersten fünf Monaten in 2020 verlor der DAX -12,6%, der Euro STOXX 50 Performance -17,6% und der MSCI World EUR GRTR -7,1%. Auch defensive Staatsanleihen, gemessen am deutschen Rentenindex REX P, konnten nur schwach positiv mit 0,4% die vergangenen fünf Monate abschließen.

