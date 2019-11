Asset Manager aus 12 Ländern bewarben sich für das FNG-Siegel - erneute Spitzenbewertung für den avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds

Berlin (ots) - Auch in diesem Jahr darf sich der avesco Sustainable HiddenChampions Equity Fonds (SHC-Fonds) über die erfolgreiche Zertifizierung durchdas Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. freuen. Die von der Universität Hamburgunter der Leitung von Prof. Dr. Timo Busch durchgeführte Auditierung bewerteteden Aktienfonds mit zwei von drei Sternen.Die gelebte Nachhaltigkeit von avesco und die Qualität des SHC-Fonds zeigen sichdurchgängig in allen fünf Bewertungskategorien. "Das Ergebnis zeigt dieInnovationsfähigkeit von avesco und ist im Vergleich mit den Großen der Branchebemerkenswert", sagt Oliver N. Hagedorn, Gründer und CEO der avesco FinancialServices AG. "Die Sustainable Hidden Champions Strategie ist weltweiteinzigartig, sie kombiniert das Phänomen Hidden Champions mit nachweislicher undnachvollziehbarer Nachhaltigkeitsleistung und bietet Investoren die Möglichkeitauch im Bereich von Small Caps nachhaltig zu investieren", so Hagedorn weiter.Auch der Rating-Primus MSCI testiert den SHC-Fonds in seinem ESG Fund Rating. Indiesem erzielte der SHC-Fonds überdurchschnittlich gute Scores in den BereichenUmwelt und Soziales. Dies, obwohl rund ein Viertel der Unternehmen im Fonds nochnicht von MSCI bewertet wurden. Ein Beleg dafür, dass die Sustainable HiddenChampions nicht nur wirtschaftliche Spitzenleistung erbringen, sondern einstarkes Bewusstsein für eine ganzheitliche Nachhaltigkeit besitzen.Dr. Sandra Derissen, Leiterin der avesco-Nachhaltigkeitsanalyse, und Oliver N.Hagedorn nahmen die Auszeichnung heute im Rahmen einer feierlichen Siegelvergabeauf dem Römerberg in Frankfurt entgegen.Über das FNG-SiegelDas FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds imdeutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert aufeinem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigungvon Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auchmüssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds explizit aufNachhaltigkeitskriterien hin analysiert werden. Auditor des FNG-Siegels ist dieUniversität Hamburg. Die Qualitätssicherungsgesellschaft NachhaltigerGeldanlagen (QNG) trägt die Gesamtverantwortung, insbesondere für dieKoordination, die Vergabe und die Vermarktung.Über die avesco Financial Services AGDas Finanzdienstleistungsinstitut avesco wurde 1999 gegründet. 2011 fiel diestrategische Entscheidung, das Unternehmen auf nachhaltige undwirkungsorientierte Vermögensanlagen auszurichten. Im Einklang mit denSustainable Development Goals der Vereinten Nationen investiert avesco vorrangigin Geschäftsmodelle, die das Wirtschaftswachstum fördern, Disparitäten imLebensstandard reduzieren und Chancengleichheit schaffen. Alles rund um dasThema Nachhaltigkeit bei avesco sowie aktuelle Informationen zu den Produktensind unter www.avesco.de abrufbar.Pressekontakt:Laura-Marie SchneiderMarketing & SalesMohrenstraße 3410117 Berlin+49 30 288767-11marketing@avesco.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128844/4453581OTS: avesco Financial Services AGOriginal-Content von: avesco Financial Services AG, übermittelt durch news aktuell