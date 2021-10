Assembly Ventures: Das sollten Sie nicht verpassen!

Der erste transatlantische Mobilitätsfonds – Assembly Ventures – gab seine Investition in das in Michigan ansässige Unternehmen Our Next Energy Inc (ONE), ein Unternehmen für Energielösungen, bekannt.

In dem Bemühen, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen und ihre Akzeptanz zu fördern, konzentriert sich ONE auf die Senkung der Kosten von Elektrofahrzeugen bei gleichzeitiger Einführung von chemischen Verfahren, die kein thermisches Durchgehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung