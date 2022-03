Asselborn zur Russland-Politik: Alles abzubrechen wäre falsch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem vollständigen Abbruch der Beziehungen zu Russland. "Russland ist geografisch noch immer unser Nachbar", betonte Asselborn am Freitag am Rande eines EU-Sondertreffens zu Russlands Krieg gegen die Ukraine. Er hoffe, dass der Kreml schnell einsehe, dass dessen Vorgehen falsch sei. Man müsse an eine Zeit glauben, in der man wieder auf "eine andere Schiene" komme. "Darum glaube ich, wäre es falsch, alles abzubrechen, was nach 1997 aufgebaut wurde", sagte er. Im Jahr 1997 war das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) in Kraft getreten, dass die Beziehungen zwischen Russland und der EU regelt./mjm/DP/nas