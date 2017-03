Asselborn kritisiert britische Premierministerin May

LUXEMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Teile der Austrittserklärung der britischen Premierministerin Theresa May stoßen auf deutliche Kritik in der Europäischen Union. "Es gehört sich nicht, Sicherheit und Handel gegeneinander auszuspielen", sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). In ihrem Brief hatte May eine Verbindung hergestellt zwischen dem britischen Anliegen, schnell ein umfassendes Handelsabkommen mit der EU zu schließen, und der Kooperation in Sicherheitsfragen.

Das Scheitern einer Vereinbarung bedeute, "dass unsere Zusammenarbeit im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus geschwächt würde", hatte sie gewarnt. "Mit weniger Zusammenarbeit schaden die Briten ihrer eigenen Sicherheit", hielt Asselborn dem entgegen. Auch im Verteidigungsbereich sei das kein glaubwürdiges Druckmittel. "Für die äußere Sicherheit ist vor allem die Nato zuständig", sagte Asselborn. "Und da bleiben die Briten Mitglied."

