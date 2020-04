Asselborn fordert nach EuGH-Urteil Sanktionen gegen Ungarn, Polen und Tschechien

Berlin (ots) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Umverteilung von Asylbewerbern während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 begrüßt. "Herr Orban und Konsorten stellen eindeutig die Solidarität bei den Asylregeln in Frage", sagte Asselborn dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) mit Blick auf Ungarns Regierungschef Viktor Orban, der 2015 gemeinsam mit den Verantwortlichen in Warschau und Prag die Umverteilung von Flüchtlingen abgelehnt hatte. "Jetzt kommt es zum Test, ob die drei Länder die europäische Demokratie akzeptieren oder mit Füßen treten", fügte Asselborn hinzu. "Ich hoffe, dass die EU-Kommission dem klaren Urteil Rechnung trägt und angemessene Sanktionen verlangt", forderte der dienstälteste Außenminister in der EU.Der vollständige Artikel unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/urteil-des-e uropaeischen-gerichtshofs-drei-laender-haben-in-der-fluechtlingskrise-gegen-eu-r echt-verstossen/25707896.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4562905OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell