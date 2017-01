Asselborn: Briten denken an ihre Zukunft, nicht an Europa

Bonn/Berlin (ots) - Der luxemburgische Außenminister, JeanAsselborn, kritisiert im phoenix-Interview den KurswechselGroßbritanniens in der Nahostpolitik. Nach der Nahost-Konferenz inParis am vergangenen Wochenende hätten sich die Briten von einerzuvor noch mitgetragenen Zweistaatenlösung distanziert. Sie könntenden Beschluss nicht mittragen, und die Abschlusserklärung nicht mitunterzeichnen, weil diese nicht im Interesse der neuen Administrationder Amerikaner und von Donald Trump sei. Asselborn: "Das heißt, ineiner kapitalen außenpolitischen Frage ist es meines Erachtens dasallererste Mal seit dem 23. Juni 2016, dass die Briten so klarzeigen, dass sie auch außenpolitisch nicht mehr zum Club gehören. DasSchlimme daran ist, dass das zwei bis drei aus der Europäischen Unionnachahmen könnten." Wenn das zur Regel werde, so Asselborn, werde dieEuropäische Union keine tragbare, effiziente Außenpolitik mehr haben."Ich fürchte, die Briten denken an ihre Zukunft, nicht an Europa. Wirdürfen uns davon nur nicht anstecken lassen."In Bezug zu Trump warnte Asselborn vor einer Entwicklung, bei derPolitiker, die es nicht so genau mit der Rechtsstaatlichkeit nähmen,als Referenz dastünden. Es sei schwer zu verstehen, dass ausgerechnetein Milliardär als Gegenpol zum sogenannten Establishment gewähltworden sei. Es sei keine Frage des Wirtschaftlichen und Sozialen,sondern eine Sache der Identität, dass man sich mit dem "starkenMann" wieder identifiziere."Unser Schicksal hängt nicht von Washington, von Herrn Trump ab,sondern von uns", so Asselborn.Das komplette Interview zeigt phoenix heute Abend um 20.15 Uhr inder Sendung "Im Dialog": Michael Hirz im Gespräch mit Jean Asselborn.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell