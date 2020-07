Assekurata-Rating: Muttergesellschaft der Bayerischen mit starker Bonität

München (ots) - Die Ratingagentur Assekurata bescheinigt der Muttergesellschaft der Bayerischen eine starke Bonität. Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. erhält im Rahmen ihres Erstratings die Note A- verbunden mit einem stabilen Ausblick. Das Ergebnis wurde im Rahmen des aufwendigen Unternehmensratings, das die Gesellschaft auf Herz und Nieren geprüft hat, herausgearbeitet."Das großartige Ratingergebnis ist ein Ritterschlag für uns und beweist, dass unsere Muttergesellschaft eine außerordentlich positive Entwicklung hingelegt hat", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Die Bayerische und ihre Gesellschaften verfügen über eine hohe Bilanzstärke und Finanzkraft. Der Unfug, der in den letzten Wochen - ausgehend von der fehlerhaften Studie des Bundes der Versicherten - in zahlreichen Medien kursierte, wird nicht zuletzt durch dieses Rating widerlegt."Die aktuelle Auszeichnung ist schon das zweite Top-Rating von Assekurata für die Versicherungsgruppe im laufenden Geschäftsjahr: Der operative Lebensversicherer der Bayerischen, die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG, bekam 2020 zum sechsten Mal in Folge die Spitzenbewertung A+ im Rahmen eines ganzheitlichen Unternehmensratings durch die Assekurata.Die Muttergesellschaft hat in den letzten zehn Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen: Die Sicherheitsmittel wurden um über eine Milliarde Euro aufgebaut, die Nettoverzinsung beträgt knapp sechs Prozent, das Eigenkapital stieg um über 150 Prozent, die Zinszusatzreserve ist aus heutiger Sicht nahezu ausfinanziert und auch im Vergleich zur Leben-Branchen entwickelte sich die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. äußerst positiv. Für die Kunden der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. haben sich die mit dem Run-Off verbundenen Maßnahmen und die Weiterführung des Neugeschäftes seit 2009 über die 1987 gegründete Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG positiv ausgewirkt. Wichtig für das positive Rating war auch, dass es der Gruppe insgesamt gelingt, durch das sehr erfolgreiche Geschäft der Unternehmenstöchter sowohl in der Sparte Lebensversicherung als auch in den Kompositsparten deutlich über dem Markt zu wachsen."Es zeigt sich, dass die Verbindung eines internen Run-Off mit dem äußerst erfolgreichen Wachstum der operativen Töchter auch für die Kunden und Mitglieder des Versicherungsvereins eine sehr gute Symbiose darstellt. Aus meiner Sicht ist das ein klarer Vorteil gegenüber dem Verkauf von Beständen an Dritte. Eine Option, die für uns zu keinem Zeitpunkt ernsthaft diskutiert wurde", erläutert Dr. Herbert Schneidemann.Der Ratingbericht der unabhängigen Experten von Assekurata lobt, dass die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. "in den letzten Geschäftsjahren nachhaltig ihre Bilanz gestärkt" habe, sowie die "komfortable Bedeckung der Kapitalanforderung nach Solvency II".Der komplette Bericht kann unter folgendem Link abgerufen werden:https://www.assekurata.de/ratings/rating/bayerische-beamten-lebensversicherung-a g-2932/Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/4662491OTS: die BayerischeOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell