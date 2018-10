Istanbul (ots/PRNewswire) -Assan Alüminyum, eine Tochtergesellschaft der Kibar Group undeiner der drei größten Produzenten von Aluminiumfolie in Europa,feiert in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen seines Unternehmens.Das Unternehmen empfing seine Geschäftspartner auf der Aluminium2018, der größten Aluminium-Messe der Welt, die vom 9. bis 11.Oktober mit fast 30.000 Besuchern in Düsseldorf stattfand. DieDesignelemente des Standes betonten den Fokus des Unternehmens,umweltfreundlich in seinen Prozessen zu sein, was in dem Slogan"Infinite Harmony with Nature" zum Ausdruck kam. Das halbgrüne"Infinity"-Aluminiumband symbolisiert den unendlichen Kreislauf vonAluminium, da es 100 % recycelbar ist und erneuerbare Energieliefert. Assan Alüminyum produziert erneuerbare Energie in seinemeigenen Kraftwerk in einem Umfang, der in etwa seinem Stromverbrauchentspricht. Das Unternehmen hat außerdem eine integrierteRecycling-Einrichtung, die zur Nachhaltigkeitsstrategie desUnternehmens beiträgt.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/769557/Assan_Aluminyum_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/769558/Assan_Aluminyum.jpg )Assan Alüminyum, mit 1.500 Mitarbeitern und einer installiertenjährlichen Kapazität von 300.000 Tonnen, liefert seine Spulen-,Blech-, Folien- und lackierte Spulenprodukte aus Aluminium an eineVielzahl von Sektoren, wie etwa Verpackung, Vertrieb, Bauwesen,Verbraucherprodukte, Automotive und HVAC. Das Unternehmen exportiertFlachaluminium an mehr als 70 Länder und vier Kontinente,hauptsächlich nach Westeuropa und Nordamerika.Assan Alüminyum hat vor kurzem, seine hundertprozentigeTochtergesellschaft Kibar Americas in Chicago eröffnet, von wo aus esseine nordamerikanischen Kunden bedienen wird. Das Unternehmen prüftWachstumsgelegenheiten auf dem nordamerikanischen Markt. GöksalGüngör, General Manager von Assan Alüminyum und außerdem Präsidentder "Global Aluminium Foil Rollers Initiative" (GLAFRI),kommentierte: "Wir unterscheiden uns von der Konkurrenz durch unserKernwerte Zuverlässigkeit, Flexibilität und Innovation. Wir liefernunseren Geschäftspartnern maßgefertigte Lösungen als ihr Partner fürlokalisierte Lösungen. Daher unser Motto: Creating the FutureTogether, da unsere Geschäftspartner ein wesentlicher Teil unseresTeams sind."Assan Alüminyum hat im Jahr 2017 zwei neue Gießlinien und einevöllig neue Anlage für Aluminiumfolie in Betrieb genommen. DasUnternehmen kann sich jetzt mehr auf Produkte mit hohem Mehrwertkonzentrieren. Darüber hinaus plant das Unternehmen zurzeit einGroßinvestitionsprojekt im Wert von 900 Millionen Dollar, das auseiner Warmwalzenanlage mit Direktkühlung besteht und wofürvoraussichtlich weitere 650 Mitarbeiter eingestellt werden.Das Unternehmen wirft ein Schlaglicht auf die Branche durch seinestarke Forschung und Entwicklung. Mit dem Know-how seines Forschungs-und Entwicklungszentrum zielt Assan Alüminyum darauf ab, seinePosition als einer der globalen Pioniere der Strangguss-Technologiezu stärken.Pressekontakt:Derin Akersoyderin.akersoy@assanaluminyum.com+90-216-581-1640Original-Content von: Assan Alüminyum, übermittelt durch news aktuell