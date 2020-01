Assad kritisiert Tötung Soleimanis als 'kriminellen Akt'

DAMASKUS (dpa-AFX) - Der eng mit dem Iran verbündete syrische Präsident Baschar al-Assad hat die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Angriff als "kriminellen Akt" verurteilt.



Dieser bestätige erneut, dass die USA Terror unterstützten, Chaos verbreiteten und für Instabilität in der Region verantwortlich seien, erklärte Assad am Freitag in einem Kondolenzschreiben an Irans obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei. Soleimanis Einsatz bei der Verteidigung Syriens "gegen den Terror" werde nicht vergessen werden.

Der Iran und mit Teheran verbündete Milizen kämpfen im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Assad-Truppen. Der von den USA getötete Soleimani reiste regelmäßig in das Land, um die Aktivitäten der dortigen pro-iranischen Kräfte zu koordinieren./jku/DP/nas