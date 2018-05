Assad: Direkte USA-Russland-Konfrontation nur knapp verhindert

DAMASKUS (dts Nachrichtenagentur) - Eine direkte militärische Konfrontation zwischen den USA und Russland ist nach den Worten von Syriens Machthaber Assad in seinem Land nur knapp vermieden worden. "Glücklicherweise ist das verhindert worden, nicht durch die Weisheit der US-Führung, sondern durch die Weisheit der russischen Führung", sagte Assad in Damaskus dem vom russischen Staat finanzierten Sender "Russia Today". Syrien brauche die russische Unterstützung auch weiterhin, so Assad.

Die europäischen Verbündeten der USA bezeichnete er als "Marionetten". Der Westen unterstütze den Terrorismus und behindere den politischen Prozess in seinem Land. Mittlerweile könne man jedoch davon ausgehen, dass Washington in Syrien ins Hintertreffen geraten sei und nun an den Verhandlungstisch zurückzubringen sei, sagte der syrische Machthaber.

