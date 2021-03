Quelle: IRW Press

ASX Listing Rules Appendix 3B – New Issue Announcement Application for Quotation of Additional Securities and Agreement

3. März 2021

– Erfolgreicher Abschluss einer Platzierung von 100 Mio. Aktien zu jeweils 3 Cent

– Platzierung mit einem neuen institutionellen Investor aus Deutschland

– ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung