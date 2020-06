Aspen -: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Am 13.06.2020, 16:45 Uhr notiert die Aktie Aspen - an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 9.86 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bildungsdienste".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Aspen - in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aspen - wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aspen --Aktie ein Durchschnitt von 7,3 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,86 USD (+35,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (8 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,25 Prozent), somit erhält die Aspen --Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Aspen - erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Aspen - erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 152,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 14,69 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +137,98 Prozent im Branchenvergleich für Aspen - bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,29 Prozent im letzten Jahr. Aspen - lag 145,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.