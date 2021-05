Aspen Aerogels Aktie: Aspen könnte für Langfristanleger ein deutliches Aufwärtspotenzial bieten!

Aspen Aerogels Inc (NYSE:ASPN) arbeitet mit einem Großteil der Batteriehersteller für Elektrofahrzeuge zusammen, sagte Chris Retzler, Portfoliomanager bei Needham Asset Management, am Mittwoch in CNBCs “Squawk On The Street”.

Das Unternehmen stellt Wärmedämmungen für Elektrobatterien her, sagte Retzler.

Die Expansion, die das Unternehmen plant, bietet eine große Chance für langfristige Investoren, sagte er.

Für Investoren, die denken, dass Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) die einzige EV-Chance ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung