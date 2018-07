Asml: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Am 25.07.2018, 12:16 Uhr notiert die Aktie Asml an ihrem Heimatmarkt EN Amsterdam mit dem Kurs von 183,5 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Halbleiterausrüstung".Wie Asml derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Asml erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Semiconductors"-Branche sind im Durchschnitt um 22,16 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +20,39 Prozent im Branchenvergleich für Asml bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,15 Prozent im letzten Jahr. Asml lag 29,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

