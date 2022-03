Asml-Aktie: Zwei große Unsicherheiten!

Auch für die Asml-Aktie läuft es derzeit nicht gut. Heute Morgen fiel der Titel des Lithografiemaschinenherstellers auf ein neues Jahrestief. Seit Jahresbeginn hat die Asml-Aktie rund 27 Prozent an Wert verloren. Damit konnte sich das Papier zwar deutlich besser halten als viele andere Aktien, doch der Trend zeigt momentan eindeutig nach unten. Was drückt momentan so stark auf den Kurs?

Die Ukraine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!