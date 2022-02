Asml-Aktie: Aufwärtspotenzial!

Die ASML-Aktie hat im laufenden Jahr einiges an Wert verloren: Seit Beginn des Jahres ist das Papier an der Euronext Amsterdam um 15,25 Prozent gesunken. In den vergangenen fünf Tagen konnte der Titel jedoch wieder zulegen: Der Kurs machte unterm Strich ein Plus von 3,28 Prozent. Um 18:25 Uhr MEZ notierte das ASML-Papier bei 598,90 Euro – Ein Tagesplus von 1,66 Prozent.

