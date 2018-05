Asmallworld will neue Aktien zum Preis von 11,50 Fr. je Titel ausgeben

Zürich (awp) - Der Betreiber des sozialen Netzwerks und Börsenneuling Asmallworld will neue Aktien an institutionelle Anleger verkaufen. Das über die Kapitalerhöhung eingenommene Geld will das Unternehmen laut Mitteilung vom Dienstagabend zur Finanzierung von Investitions- und Akquisitionsvorhaben einsetzen.

Insgesamt plant Asmallworld bis zu 813'715 Aktien zum Preis von 11,50 Franken zu platzieren. Das ergibt ein Volumen von umgerechnet bis zu 9,36 Millionen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten