Asmallworld übernimmt deutsche Luxusreise-Community First Class&More

Zürich (awp) - Asmallworld übernimmt die Luxusreise-Community First Class & More mit Sitz in Deutschland. Mit nun zwei komplementären Geschäften werde sich das Umsatzwachstum des sozialen Netzwerkes deutlich beschleunigen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

First Class & More betreibt den Angaben zufolge eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community mit 60'000 Abonnenten. Davon würden mehr als 10'000 eine jährliche Mitgliedschaftsgebühr zahlen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten