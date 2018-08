Asmallworld steigert Umsatz im ersten Halbjahr – mehr Mitglieder

Zürich (awp) - Das soziale Netzwerk Asmallworld legt erstmals seit der Kotierung an der Schweizer Börse finanzielle Eckdaten vor. Demnach wurde im ersten Halbjahr 2018 der Umsatz mit 3,9 Millionen Franken mehr als verdoppelt. Gleichzeitig bekräftigte das Unternehmen am Donnerstag seine Prognose für das Gesamtjahr. Diese sagt einen Umsatz am oberen Ende der Bandbreite von 6,5 bis 7,0 Millionen Franken voraus.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten