Asmallworld bietet neue exklusive Reisemitgliedschaften an

Zürich (awp) - Der Betreiber des sozialen Netzwerks Asmallworld bietet "zwei neue Mitgliedschaften für anspruchsvolle Reisende" an. Die beiden Mitgliedschaften Signature und Prestige sollen exklusive Reiseprivilegien bei Hotels, Autovermietungen und Fluggesellschaften bieten. Zudem haben Mitglieder unbegrenzten Zugang zu Flughafen Lounges und Nachtclubs, so das Unternehmen am Donnerstag.

Der Kostenpunkt für die Signature-Mitgliedschaft beläuft sich auf jährlich 19'950 Euro, eine einmalige Gebühr von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten