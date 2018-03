Asmallworld in Zweitkotierung ab heute auch in Frankfurt handelbar

Zürich/Frankfurt (awp) - Nach dem gestrigen Börsendebüt von Asmallworld an der Six Swiss Exchange in Zürich sind die Titel des "sozialen Netzwerks für Reiche" nun auch in einer Zweitkotierung an der Frankfurter Börse handelbar. Unter der Wertpapierkennummer A2JE3W werden sie im XETRA und im Parketthandel der Frankfurter Börse gehandelt, wie das Unrernehmen am Mittwoch mitteilt.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten