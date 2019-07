Asklepios und SBK schließen Qualitätsvertrag zur Beatmungsentwöhnung (FOTO)

Gauting (ots) -Die Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) und die Asklepios KlinikenGmbH Co. KGaA haben heute einen Qualitätsvertrag zurBeatmungsentwöhnung von langzeitbeatmeten Patienten (Weaning)geschlossen. Asklepios ist der dritte und bislang größteKrankenhausträger, der diesem Qualitätsvertrag beigetreten ist unddessen Weaning-Zentren als Spezialkliniken zur Beatmungsentwöhnungzertifiziert sind. Asklepios betreibt spezialisierte Weaning-Zentrenin seinen Standorten in Gauting, Bad Wildungen und Hamburg Harburg.Die Zahl der Menschen, die in Deutschland in Kliniken oder zuHause künstlich beatmet werden, steigt kontinuierlich. Hochrechnungenvon 2018 gehen bundesweit von 15.000 bis 30.000 Beatmungspatientenaus, die daheim versorgt werden. Hinzu kommen mehrere Zehntausendstationäre Behandlungsfälle. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass ca. 60bis 70 Prozent der Patienten, die auf Akut-Intensivstationen nichtvon der Beatmung entwöhnt wurden, doch noch ein erfolgreiches Weaningerreichen können, wenn sie in einem spezialisierten Weaning-Zentrumbetreut werden. Die Asklepios Lungenfachklinik in Gauting ist so einvon der Fachgesellschaft DGP (Deutsche Gesellschaft für Pneumologie)zertifiziertes Weaning-Zentrum. Der Vorteil: Ein speziellausgebildetes Team von Ärzten, Pflegekräften, Atmungs- undPhysiotherapeuten arbeitet mit einem strukturierten, individuellenBehandlungsplan auf eine Entwöhnung des beatmeten Patienten hin.Dafür stehen modernste Geräte für spezielle Beatmungsverfahren zurVerfügung."Die Erfahrung zeigt, dass der weitaus größte Teil der Patienten,die von chronischer respiratorischer Insuffizienz betroffen sind, vonder Intensivstation nicht in ein Weaning-Zentrum entlassen werden,sondern direkt in die häusliche Umgebung zurückkehren. Erst einmal inder ambulanten Intensivpflege angekommen, werden die Möglichkeiteneiner Beatmungsentwöhnung häufig gar nicht oder zumindest nichtsystematisch hinterfragt", sagt Dr. Lorenz Nowak, Leitender ArztIntensiv- und Beatmungsmedizin an der Gautinger Asklepios Klinik.Genau hier setzt der Qualitätsvertrag an und schließt diese Lücke. Erermöglicht im Interesse der Patienten eine zielgerichtete,unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen den behandelnden Ärzten aufstationärer und ambulanter Ebene. "Wir arbeiten eng mit denbetreuenden Hausärzten zusammen und stellen gemeinsam im Rahmenregelmäßiger Voruntersuchungen und einer anschließenden Fallkonferenzfest, bei welchen Patienten ein Entwöhnungsversuch von derkünstlichen Beatmung erfolgsversprechend sein kann", erklärt Dr.Nowak den Vorteil eines zertifizierten Weaning-Zentrums. In 60Prozent aller Fälle gelingt es Spezialisten wie ihm, den Patientenvon seiner Beatmung zu entwöhnen. "Dies steigert vor allem dieLebensqualität der Betroffenen erheblich, führt aber natürlich auchzu spürbar weniger Kosten in der häuslichen Pflege". Die Gesamtkostenfür die Intensivpflege belaufen sich auf etwa 15.000 bis 20.000 Europro Versicherten und Monat. Hochgerechnet sind dies bundesweit 2 bis4 Milliarden Euro pro Jahr.Über die SBK:Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK ist die größteBetriebskrankenkasse Deutschlands und gehört zu den 20 größtengesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätigeKrankenkasse versichert sie mehr als eine Million Menschen undbetreut über 100.000 Firmenkunden in Deutschland - mit mehr als 1.500Mitarbeitern in 94 Geschäftsstellen.Seit über 100 Jahren setzt sich die SBK persönlich und engagiertfür die Interessen der Versicherten ein. Sie positioniert sich alsVorreiter für einen echten Qualitätswettbewerb in der GesetzlichenKrankenversicherung. Voraussetzung dafür ist aus Sicht der SBK mehrTransparenz für die Versicherten - über relevante Finanzkennzahlen,aber auch über Leistungsbereitschaft, Beratung undDienstleistungsqualität von Krankenkassen. Im Sinne des Kundenvereint die SBK darüber hinaus das Beste aus persönlicher unddigitaler Welt und treibt die Digitalisierung im Gesundheitswesenaktiv voran.Über Asklepios:Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA zählen zu den führendenprivaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungenin Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierteVersorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zumedizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Aufdieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor mehr als 30Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweitüber rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuseraller Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensischeEinrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und MedizinischeVersorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2018 wurden 2,3 Mio. Patientenin Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmenbeschäftigt mehr als 47.000 Mitarbeiter.