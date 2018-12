Asklepios setzt innovativen Reinigungsroboter ein (FOTO)

Hamburg (ots) -- "Adlatus" reinigt ab sofort eigenständig das Foyer und Flure undin der Asklepios Klinik Barmbek- Service-Roboter entlastet Reinigungskräfte von anstrengenderArbeit- Reinigungsleistung bis zu1.500 m2/Stunde, bis zu vier Stunden amStückAb sofort übernimmt im Foyer der Asklepios Klinik Barmbek(Hamburg) der autonom fahrende Reinigungsrobotor "Adlatus" einenGroßteil der täglichen Flächenreinigung. Auch auf den Fluren und inden öffentlichen Bereichen im Erdgeschoss ist das knapp einenKubikmeter große Gefährt täglich unterwegs, um für Sauberkeit zusorgen. Der innovative Service-Roboter Adlatus (zu Deutsch: Gehilfe)wurde von den Spezialisten der Herstellerfirma eigens für die lokalenGegebenheiten programmiert, orientiert sich während der Einsätzepermanent per Laserscanner und eingebauter Kameras, weicht Personenund Gegenständen aus und reinigt dabei kontinuierlich bis zu vierStunden lang die Böden. An seiner Basisstation tankt er anschließendautomatisch Strom für die Akkus, entleert selbstständig denSchmutzwassertank und füllt Frischwasser nach. "Adlatus" ist zunächstnoch im Rahmen eines Pilotprojektes in Barmbek unterwegs und sollseine Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen. Geplant ist, denService-Roboter zusammen mit vier weiteren "Kollegen" auch an anderenKlinik-Standorten von Asklepios einzusetzen."Mit dem Einsatz der Service-Roboter erwarten wir eine Steigerungder Reinigungsqualität, denn unsere Mitarbeiter im Reinigungsdienstwerden von der Reinigung großer Flächen und monotoner Arbeitentlastet und haben dafür mehr Zeit, um sich um Details zu kümmern",sagt Kai Hankeln, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung derAsklepios Kliniken. "Saugroboter sind zunehmend auch in privatenHaushalten im Einsatz und leisten dort sinnvolle Unterstützung, dieTechnologie ist also schon gut erprobt. Unsere neuenReinigungsroboter sind lediglich deutlich größer dimensioniert,wiegen rund 400 Kilo, aber dafür können sie auch wesentlich größereFlächen schneller und besser abarbeiten", so Hankeln. Der laufendeKlinikbetrieb wird dabei nicht gestört, denn die Service-Roboterwerden vorwiegend zu Zeiten eingesetzt, in denen nur wenige Menschenunterwegs sind. Eingangsbereiche, lange Flure und größere Bereichewir Konferenzräume sind als Einsatzgebiete vorgesehen. Die Flure aufden Stationen, Patientenzimmer oder die Operationssäle bleibenweiterhin Arbeitsbereiche des fachkundigen Reinigungspersonals. Hiergelten zudem besonders hohe Hygienestandards.Der mit einem Innovationspreis ausgezeichnete Service-Roboter"Adlatus CR700" wird von der Firma Adlatus Robotics (Ulm) inHandarbeit hergestellt und von der Firma Kenter (Leipheim)vertrieben. Die Reinigungsleistung beträgt abhängig von derReinigungsintensität 750 bis 1.500 m2 pro Stunde, oder bis 10.000 m2in 24 Stunden, dann inklusive zwischenzeitlicher Akkuladung. DieBatterielaufzeit beträgt bis zu vier Stunden. Eine Kombination ausLaserscanner und Time-of-Flight Kamera zur Entfernungsmessung undObjekterkennung ermöglicht eine präzise Navigation. Für den Einsatzin der Klinik wird zuvor von der zur reinigenden Umgebung ein3D-Hindernissmodell erstellt, um mögliche Kollisionen mit Menschenund Gegenständen zu verhindern.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell